Advertisement

عربي-دولي

أحد عناصره نفذ هجوم اسطنبول.. تعرفوا إلى حزب التحرير الشعبي الثوري

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1161280-638428280537771961.png
Doc-P-1161280-638428280537771961.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار، التي وقعت، الثلاثاء، أمام محكمة في إسطنبول، وذلك بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا. 
Advertisement
 
ماذا نعرف عن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري؟
 
حسب الورقة التعريفية، المنشورة على موقع وزارة الخارجية التركية، فإن DHKP-C هي منظمة إرهابية، وتم تصنيف حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري (DHKP/C) كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
 
تشكل الحزب في الأصل في عام 1978 باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. لقد كان فصيلا منشقا عن حزب/جبهة تحرير الشعب التركي، وتمت إعادة تسميته باسم DHKP-C في عام 1994 بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل.
 
أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا، أما تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة.
 
أبرز هجمات DHKP/C
 
في 1 شباط 2013، هاجم انتحاري السفارة الأميركية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل حارس أمن تركي، وإصابة ثلاثة آخرين.
 
في 31 آذار 2015، احتجز اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري المدعي العام محمد سليم كيراز في محكمة إسطنبول كرهينة، ثم قتلاه في وقت لاحق.
في 10 آب 2015، نفذ الحزب هجوما على القنصلية العامة الأميركية، لم يخلف أي إصابات.
كما وقع آخر هجوم لـDHKP/C في منتصف عام 2019 في أنقرة.
6 شباط 2023، نفذ مسلحان (امرأة ورجل) عملية إطلاق نار أمام نقطة تفتيش في محكمة تشاغليان، مما خلف إصابة 6 أشخاص، قبل أن يتم تحييدهما.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:49 | 2024-02-06
12:40 | 2024-02-06
12:37 | 2024-02-06
12:28 | 2024-02-06
12:18 | 2024-02-06
12:11 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24