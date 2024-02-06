أحد عناصره نفذ هجوم اسطنبول.. تعرفوا إلى حزب التحرير الشعبي الثوري

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري يقف وراء عملية إطلاق النار، التي وقعت، الثلاثاء، أمام محكمة في إسطنبول، وذلك بحسب ما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا.

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ماذا نعرف عن حزب التحرير الشعبي الثوري اليساري؟

حسب الورقة التعريفية، المنشورة على موقع وزارة الخارجية التركية، فإن DHKP-C هي منظمة إرهابية، وتم تصنيف حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري (DHKP/C) كمجموعة إرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا، أما تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة.

أبرز هجمات DHKP/C تشكل الحزب في الأصل في عام 1978 باسم Devrimci Sol، أو Dev Sol. لقد كان فصيلا منشقا عن حزب/جبهة تحرير الشعب التركي، وتمت إعادة تسميته باسم DHKP-C في عام 1994 بعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل.أيديولوجية الحزب ماركسية لينينية، ويهدف إلى الإطاحة بالدولة التركية من خلال العنف وإزالة الوجود الأميركي وحلف شمال الأطلسي في تركيا، أما تكتيكات DHKP/C هي الهجمات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات الانتحارية والقنابل المفخخة.



في 31 آذار 2015، احتجز اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري المدعي العام محمد سليم كيراز في محكمة إسطنبول كرهينة، ثم قتلاه في وقت لاحق. في 1 شباط 2013، هاجم انتحاري السفارة الأميركية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل حارس أمن تركي، وإصابة ثلاثة آخرين.في 31 آذار 2015، احتجز اثنان من أعضاء حزب التحرير الشعبي الثوري المدعي العام محمد سليم كيراز في محكمة إسطنبول كرهينة، ثم قتلاه في وقت لاحق.

في 10 آب 2015، نفذ الحزب هجوما على القنصلية العامة الأميركية، لم يخلف أي إصابات.

كما وقع آخر هجوم لـDHKP/C في منتصف عام 2019 في أنقرة.

6 شباط 2023، نفذ مسلحان (امرأة ورجل) عملية إطلاق نار أمام نقطة تفتيش في محكمة تشاغليان، مما خلف إصابة 6 أشخاص، قبل أن يتم تحييدهما.