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عربي-دولي

انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:37
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أفادت وكالة "رويترز" أن انفجاراً وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. 
 
ولم تُعرف حتى اللحظة طبيعة الانفجار. 
 
يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.
 
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