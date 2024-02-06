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مدفيديف: بايدن تلقى إشارة شؤم من الآخرة!

Lebanon 24
06-02-2024 | 08:50
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن "اتصالاته الأخيرة مع الرئيس الفرنسي الراحل قبل ثلاثين عاما فرانسوا ميتران".

وكان بايدن قد تحدث خلال لقائه مع مؤيديه في ولاية نيفادا عن "اتصالاته الأخيرة مع ميتران الذي توفي قبل نحو 30 عاما". 
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وبينما بث الحدث مباشرة من قبل البيت الأبيض، اضطرت إدارته إلى شطب اسم "ميتران"، وتشير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين قوسين. 

وكتب مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام": "تلقى بايدن إشارة شؤم من الآخرة. اتضح أن حامل الشفرة النووية يتواصل مباشرة مع الرئيس الفرنسي الراحل ميتران الذي كان أيضا حاملا لحقيبة نووية. ثم خلط الرئيس الأميركي كذلك، في نفس المحادثة، بين بلد الضفادع (فرنسا)، وبلد نقانق الكبد (ألمانيا)، إذ قال بايدن: ميتران من ألمانيا، أقصد فرنسا.
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