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ارتفاع حصيلة جرحى الجيش الإسرائيلي.. إليكم الأرقام

Lebanon 24
06-02-2024 | 09:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2828، والقتلى إلى 562 منذ الـ7 من تشرين الاول 2023.

وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1665 طفيفة، و734 متوسطة و429 حرجة.
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فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من تشرين الاول الماضي، 1304 إصابة بينها 605 حالة طفيفة و435 متوسطة و264 حرجة.

وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 27585 قتيلا، والجرحى 66978 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ123، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.
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