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عربي-دولي

حادثة مرعبة تهزّ بلداً أوروبيّاً... 7 أشخاص يحملون جنسيّة عربيّة اغتصبوا فتاة قاصرة وهذا ما فعلوه بصديقها

Lebanon 24
06-02-2024 | 11:19
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هزت جريمة اغتصاب تعرضت لها فتاة في الـ13 من عمرها على يد سبعة مصريين المجتمع الإيطالي.

وأدان مسؤولون حادثة اغتصاب الفتاة في حديقة عامة في مدينة كاتانيا الواقعة في جزيرة صقلية، وبحسب التقارير المحلية فقد أجبر المتهمون صديق الفتاة على مشاهدة عملية الاغتصاب.
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وأوردت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن الفتاة تعرضت للاغتصاب في حمام عام بحديقة "فيلا بيليني" بينما كانت في نزهة مع صديقها البالغ 17 عاما.

وقالت الفتاة للصحيفة: "لقد أمسك بي اثنان بينما أمسك آخرون بصديقي.. وأخذونا إلى حمامات الحديقة. لقد كان كابوسا، لم يكن هناك أحد في ذلك الوقت".

وقالت إنهما حاولا الفرار، لكن الجناة السبعة تغلبوا عليهما أثناء الاغتصاب الجماعي وأجبروا صديقها على مشاهدة الجريمة.

وبعد إكمال الجريمة، فرّ الجناة من الموقع، وأبلغت الفتاة وصديقها المارة بما حدث، وعلى الفور تم الاتصال بالشرطة التي وصلت إلى الموقع، وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا، وتم القبض على الجناة بعد ساعات.

وأوردت الصحيفة أن أعمار الجناة تتراوح بين 15 عاما و19 عاما.

وتمكنت الضحية من التعرف على اثنين منهم، بينما تعرف صديقها على الخمسة الآخرين، حسبما ذكرت صحيفة كورييري.

وقالت الفتاة للشرطة، وفق كورييري: "لقد شعرت بالرعب".

وتعاون أحد المتهمين مع المحققين. وقال محاميه فابيو جانشي بعد جلسة تحقيق: "لايزال الصبي في حالة ذهول وربما لا يدرك تماما ما حدث".

وقالت صحف إيطالية إن المدينة في حالة صدمة، ووضع بعض السكان لافتة بموقع الاغتصاب تقول: "أختي، أنت لست وحدك".

وعبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عن ذهولها مما حدث قائلة: "الدولة ستكون حاضرة وستتحقق العدالة". (الحرة)

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