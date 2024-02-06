كوليبا: تغيير قيادات أوكرانية لن يؤثر على العلاقات مع الحلفاء

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا حول الاستقالة المحتملة لمجموعة من المديرين، بأن التغييرات في تكوين الفريق الحاكم في البلاد لن يسعها التأثير على العلاقات مع الغرب.

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وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيره البرتغالي جواو غوميز كرافينيو: "لا أعتقد أن أي تغييرات في الحكومة يمكن أن تؤثر على علاقاتنا مع الشركاء، لأن شركاءنا يحترمون حق الرئيس في اتخاذ مثل هذه القرارات. هذا حق سيادي يكفله دستورنا للرئيس الأوكراني".

وأضاف أن "المناقشات حول التكتيكات داخل الفريق (الحاكم)" لا تعني وجود خلافات حول "الهدف الاستراتيجي".

( روسيا اليوم)