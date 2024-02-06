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باريس.. رسم علم فلسطين على درجات كنيسة "القلب المقدس" (صورة)

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:10
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رًسم العلم الفلسطيني على درجات كنيسة "القلب المقدس"، ذات المكانة الدينية والسياحية البارزة في العاصمة الفرنسية باريس.

 

وكُتب أيضا على جدران الطرقات المؤدية إلى الكنيسة "فلسطين حرة"، بهدف التضامن مع غزة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 4 أشهر.

 
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ويُذكر أنه تم طلاء سلالم كور جوليان، إحدى مناطق الجذب السياحي في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بألوان العلم الفلسطيني في 18 كانون الثاني الماضي من قبل جمعية أنشئت لدعم فلسطين، قبل أن يتم طلائه بالرمادي خلال وقت قصير جدا بقرار من السلطات المحلية. ( الأناضول)

 
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