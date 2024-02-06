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عربي-دولي

الأمير هاري يصل لندن بعد يوم من إعلان إصابة والده بالسرطان

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:11
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وصل الأمير هاري إلى لندن، اليوم الثلاثاء، لرؤية والده الملك تشارلز، بعد يوم من الإعلان عن تشخيص إصابة الأخير بالسرطان.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن هاري هبط في مطار هيثرو في لندن على متن رحلة الخطوط الجوية البريطانية قادما من مطار لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.
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وأضافت الشبكة لاحقاً أن هاري وصل إلى مقر إقامة والده في قصر "كلارنس هاوس".


ونقلت وكالة "رويترز" عن صحيفة "ذا صن" أن هاري شوهد وهو يصل إلى صالة خاصة في مطار لوس أنجلوس الدولي، وأنه كان بمفرده. 

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