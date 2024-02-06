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عربي-دولي

تقييم إسرائيليّ سريّ... هذا عدد الرهائن الذين لقوا حتفهم في غزة

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:18
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كشف تقييم داخلي سري أجراه الجيش الإسرائيلي، أن ما لا يقل عن 32 من الرهائن الـ136 المتبقين، الذين احتجزتهم حماس وحلفاؤها في 7 تشرين الاول الماضي، لقوا حتفهم منذ بداية الحرب.

وتم إبلاغ عائلات 32 رهينة، تأكدت وفاتهم، وفقا لأربعة مسؤولين عسكريين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
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وقال المسؤولون الأربعة إن الضباط يقومون أيضا بتقييم معلومات استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 رهينة أخرى ربما قتلوا أيضا.

والرقم 32 هو أعلى من أي رقم سابق كشفت عنه السلطات الإسرائيلية علنا عن الرهائن المتوفين.

وفي رد على طلب للتعليق، قال الجيش الإسرائيلي إن معظم القتلى قتلوا يوم 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)
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