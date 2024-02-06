بنغلاديش تستدعي سفير ميانمار احتجاجا على استهداف الحدود

استدعت بنغلاديش، الثلاثاء، سفير ميانمار لديها، يو أونغ كياو مو، احتجاجا على مقتل شخصين في اشتباكات قرب حدود البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البنغالية في بيان، إنها استدعت سفير ميانمار للاحتجاج "بشدة" على عمليات القتل والأحداث التي وقعت على الحدود بين البلدين.

والاثنين، لقيت امرأة بنغالية ورجل من أقلية الروهنغيا مصرعهما عقب سقوط قذيفة هاون أطلقت من ميانمار على بلدة غمدوم الحدودية بمنطقة بندربان جنوب شرق بنغلاديش.

وأصيب بنغال آخرون برصاص أطلق من ميانمار الأسبوع الماضي، كما غادر آلاف من مواطني بنغلاديش القرى الحدودية، عقب اشتباكات مكثفة على طول حدود ميانمار.

وتعليقا على الحادثة، قال وزير خارجية بنغلاديش حسن محمود، في مؤتمر صحفي بالعاصمة دكا، عقب إصدار مذكرة احتجاج، إن الوزارة قدمت للسفير "احتجاجا شديدا".