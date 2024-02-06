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خبر عاجل جدّاً... ماذا أعلنت "حماس" قبل قليل؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:37
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قامت حركة حماس، بتسليم ردها بشأن اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان أنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى". (روسيا اليوم)
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