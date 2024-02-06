بعد ردّ "حماس".. هذا ما أعلنه بلينكن

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اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تراجع رد حركة "حماس" على اتفاق الإطار.وقال إن "الاتفاق ستجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء".