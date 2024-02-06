صحيفة عبرية: برلمان ولاية أميركية يمنع دخول وفد إسرائيلي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، إن برلمان ولاية كولورادو الأميركية منع وفدا إسرائيليا من الدخول على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: "يتكون الوفد الإسرائيلي من ستة عائلات محتجزين وقتلى إسرائيليين في أحداث 7 تشرين الأول 2023، حيث تفاجأوا بعدم السماح لهم بدخول مجلس النواب".

وتابعت: "كان ممثلو أهالي المحتجزين يقومون بحملة دعائية في الولايات المتحدة، مع ممثلين عن وزارتي الشتات والخارجية الإسرائيليتين".

وأكدت الصحيفة أن "رئيسة مجلس النواب بالولاية جولي مكلوسكي، منعت الوفد الإسرائيلي من دخول البرلمان، موضحة أنها غير معنية بالسماح بإقامة الحدث في قاعة مجلس النواب"، دون مزيد من التفاصيل.

وفسرت رئيسة المجلس تصرفها بالقول: "تخوفتُ من أن إثارة هذه القضية في مجلس النواب، سيكون لها آثار طويلة المدى على كيفية العمل معًا من أجل شعب كولورادو"، وفق الصحيفة.

وبعد ساعات من هجوم "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول، شوهد النائب عن ولاية كولورادو تيم هيرنانديز في تجمع حاشد في مبنى الكابيتول بالولاية وهو يلوح بعلم فلسطين.

وعلى الفور، هاجم مشرعون تصرفات هيرنانديز، وقالوا إنه أعرب عن موافقته على "ذبح الأبرياء الإسرائيليين".

( الأناضول)

Advertisement

لكن النائبة الديمقراطية من أصل فلسطيني إيمان جودة، قالت إنه من غير العدل حرمان هيرنانديز من حقه في التعبير عن رأيه.