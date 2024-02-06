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عربي-دولي

دعوة أوروبية لاستبعاد إسرائيل من مسابقة موسيقية منتظرة

Lebanon 24
06-02-2024 | 14:12
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وجّه ما يقرب من 30 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة الى اتحاد البث الأوروبي (EMU) داعين إياه الى تطبيق معايير الاتحاد واستبعاد إسرائيل من مسابقة الموسيقى الأوروبية "يوروفيجن" 2024، كما حدث مع روسيا.
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وتشير الرسالة إلى أن يوروفيجن استخدمت حق النقض ضد مشاركة روسيا في المسابقة منذ العام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي: "نطلب من اتحاد الإذاعات أن يتعامل بعدل وأن يطبق نفس المعايير عند اتخاذ القرارات، وبالتالي نطلب إعادة النظر في قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة في مهرجان  يوروفيجين".

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