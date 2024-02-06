أوّل تعليق... هذا ما قاله نتنياهو بعد تسليم "حماس" ردّها على مقترح الهدنة

في أوّل تعليق بعد تسليم "حماس" ردّها على مقترح الهدنة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّ "إسرائيل ستُواصل القتال في غزة حتى تحقيق النصر".



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