"الحزب" يملكها... ما هي طائرة "الكاميكاز" التي نشرت "الخراب" في المنطقة؟

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وهذه الطائرات "الكاميكاز"، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية، تحمل رأساً حربياً، وتطير نحو الأهداف مثل صواريخ كروز. ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ وسائل إعلام إيرانية، عرضت تفاصيل جديدة عن برنامج الطائرات من دون طيار "الانتحارية"، وهي أسلحة ازداد الحديث عنها أخيراً، خاصة بعد استخدامها من قبل روسيا في أوكرانيا، والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران في المنطقة.وهذه الطائرات "الكاميكاز"، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية، تحمل رأساً حربياً، وتطير نحو الأهداف مثل صواريخ كروز.

وبحسب التقرير فإن برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني يعود إلى عقود عديدة.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن "إيران حاولت في كثير من الأحيان تقليد النماذج الأميركية والإسرائيلية من الطائرات من دون طيار".

وفي الماضي، استخدمت إيران هذه الأنظمة للمراقبة، كما حاولت تسليحها، على غرار الطريقة التي قامت بها الولايات المتحدة بتسليح طائرة بريداتور من دون طيار بالصواريخ، وفق التقرير.



ومع ذلك، يقول التقرير، فقد حولت إيران الآن مواردها للاستثمار في سلسلة طويلة من الطائرات الانتحارية، وتسعى إلى مافعله السوفييت مع بندقية "AK-47"، التي أصبحت منتشرة في العالم.

وتقول وكالة تسنيم إن هذه الطائرات يصعب في كثير من الأحيان اكتشافها على الرادار.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن ما يثير الاهتمام في التقرير الإيراني هو التركيز على طائرتي "شاهد 136" و"131"، وهي التي زودت طهران الحوثيين بها، وكذلك روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

ويضيف التقرير:" وسائل الإعلام الإيرانية غير قادرة على الحصول على تعليقات من المسؤولين، حول التصدير إلى روسيا، وتعتمد على الادعاءات الأوكرانية".

وبحسب الصحيفة، فإن إيران تمتلك العديد من الشركات الداخلية، التي تتنافس في مجال إنتاج الطائرات من دون طيار، بهدف تصديرها.

لكن الصحيفة تؤكد أن أبرز هذه الطائرات هي "شاهد 136"، التي "نشرت الخراب في كافة أنحاء المنطقة وفي أوكرانيا"، بعد حصول وكلاء طهران عليها كـ"حزب الله" والحوثيين وروسيا.