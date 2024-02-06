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إقتصاد

شركة يابانية توقف تعاونها مع إسرائيل بعد قرار العدل الدولية

Lebanon 24
06-02-2024 | 15:00
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أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران، الثلاثاء، عزمها فسخ "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية، عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق تل أبيب.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها هاتشيمورا تسويوشي كبير المنسقين الماليين لدى شركة "Itochu Aviation" اليابانية للدفاع والطيران.

 

وقال هاتشيمورا إنهم قرروا إعادة النظر في التعاون القائم مع شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية، عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق تل أبيب.

 

وأضاف أنهم عند اتخاذ هذا القرار، وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية للدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية.

 

وأكد أنهم علقوا الأنشطة الجديدة ضمن إطار "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" مع الشركة الإسرائيلية، مع وجود خطط لإنهائها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري.

( الأناضول)

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