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إقتصاد

طوابير أمام المحطات... دولة عربيّة تُعاني من أزمة بنزين

Lebanon 24
06-02-2024 | 15:12
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لم يعد المواطن الليبي قادرا على توفير المحروقات في أقسى فصول السنة، بالإضافة إلى الطوابير الطويلة للوقود والديزل، بسبب عدة أسباب فسرها المحللون بأنها أزمات مفتعلة.
وفي هذا السياق، يقول محلل سياسي إن "المواطن الليبي عانى من أزمات كبيرة في نقص الوقود حيث أصبحت طوابير السيارات طويلة وأصبح طلب الحصول على الوقود يحتاج إلى وقت طويل يصل لعدة ساعات للوقوف أمام المحطات للحصول على البنزين".
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واعتبر أن القضية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية، التي تحول دون وصول الناقلات من الخارج لأن ليبيا، كما هو معروف، تستورد البنزين والديزل والغاز المسال.

وأضاف أن عمليات التهريب الناتج عن بعض العصابات المسلحة تعد من أبرز أسباب نقص الوقود، حيث كانت هذه العصابات تقوم بتهريب البنزين، وكانت الدولة قد قادت حملات ضد المهربين وقصفت عدة صهاريج لنقل الوقود في المنطقة الغربية، وكانت هذه الحملة ذات نتائج مثمرة وإيجابية حتى اختفت ظاهرة بيع براميل الوقود على الطرقات العامة وأصبح تهريبه أقل مما كان عليه، وشدد على ضرورة محاربة هذه الظاهرة من الدولة حتى لا يعانيها المواطن.
 
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك قوى من الدولة لمكافحة عمليات التهريب وقوى أخرى تعمل على حماية الحدود من هذه الظواهر.
 
وأوضح أن أزمة الديزل أثرت بشكل كبير في عمليات انقطاع الكهرباء وساهمت في أزمة شاحنات نقل البضائع الأمر الذي أنعكس سلبا على المواطن وسبب ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل عام، وأصبح المواطن يعاني من إهمال الدولة لهذه الملفات. (ٍسبوتنيك)
 
 
 

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