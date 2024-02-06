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بايدن يتهم ترامب بعرقلة تمرير مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا

Lebanon 24
06-02-2024 | 15:35
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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب يحاول عرقلة مشروع قانون في مجلس الشيوخ لمساعدة أوكرانيا وحماية الحدود الأمريكية ولا يريد حل أزمة الهجرة في الولايات المتحدة.

 

وقال بايدن اليوم: "الرئيس السابق (ترامب) يحاول يائسا إيقاف مشروع القانون هذا، لأنه غير مهتم بحل مشكلة الحدود".

 
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وكان ترامب قد صرح يوم أمس، أن الأحمق فقط أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو من سيصوت لصالح مشروع القانون "الوحشي" الذي قدمه مجلس الشيوخ لدعم أوكرانيا وحماية الحدود.

 

وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين:"فقط الأحمق أو الديمقراطي اليساري الراديكالي هو الذي سيصوت لصالح مشروع القانون الوحشي هذا".

 

وقال ترامب: "إن هذا المشروع هو هدية عظيمة للديمقراطيين وأمنية تدعو بالموت للحزب الجمهوري".

( روسيا اليوم)
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