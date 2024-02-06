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عربي-دولي

بالأسماء عقوبات على أبرز قيادات "حماس"... من شملت؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 15:44
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أعلنت كندا عن فرض عقوبات على قادة حركة حماس والجماعات التابعة لها الذين تقول أوتاوا إنهم يقفون وراء هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الاول الماضي.

ومن بين الأفراد الـ 11 المستهدفين بالإجراءات الكندية التي تحظر كافة التعاملات معهم في محاولة لخنق التمويل للحركة: زعيم "حماس" يحيى السنوار، وزعيم جناحها العسكري محمد ضيف، وكذلك أكرم العجوري من حركة الجهاد. (سكاي نيوز)
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