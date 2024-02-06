بالأسماء عقوبات على أبرز قيادات "حماس"... من شملت؟

أعلنت كندا عن فرض عقوبات على قادة حركة حماس والجماعات التابعة لها الذين تقول أوتاوا إنهم يقفون وراء هجوم الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الاول الماضي.



ومن بين الأفراد الـ 11 المستهدفين بالإجراءات الكندية التي تحظر كافة التعاملات معهم في محاولة لخنق التمويل للحركة: زعيم "حماس" يحيى السنوار، وزعيم جناحها العسكري محمد ضيف، وكذلك أكرم العجوري من حركة الجهاد. (سكاي نيوز)

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