Advertisement

عربي-دولي

هكذا انفجر باب طائرة في الجوّ!

Lebanon 24
06-02-2024 | 16:50
A-
A+
Doc-P-1161439-638428603363693347.jpg
Doc-P-1161439-638428603363693347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور أكثر من شهر على الحادث، كشف المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل أن انفصال باب إحدى طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في منتصف الرحلة كان بسبب فراغه من أربعة براغي رئيسية على ما يبدو.

وقال المجلس في تقريره الأولي إن أدلة مصورة أظهرت عدم وجود براغي في باب الطائرة الذي أزيل من قبل لثبيت براغي كانت قد تضررت في أثناء عملية الإنتاج.
Advertisement

بدوره أوضح ديف كالهون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ أنه "مهما كانت النتائج النهائية التي سيتوصل إليها، فإن بوينغ تتحمل مسؤولية ما حدث. واقعة مثل هذه لا ينبغي أن تحدث على متن طائرة تغادر مصنعنا".

وأضافت بوينغ أنها "نفذت خطة تحكم لضمان تركيب كافة أبواب الخروج في منتصف طائرات بوينج 737 ماكس 9 وفقا للمواصفات". (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2024-02-06
16:52 | 2024-02-06
16:25 | 2024-02-06
16:00 | 2024-02-06
15:55 | 2024-02-06
15:50 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24