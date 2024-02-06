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عربي-دولي

4 قتلى في قصف إسرائيلي على سوريا

Lebanon 24
06-02-2024 | 19:22
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قُتِل 4 أشخاص بينهم مدنيان في قصف جوي إسرائيلي استهدف منطقة حمص في وسط سوريا.
وقد أعلنت دمشق أنّ "القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إنّ "أربعة أشخاص، بينهم مدنيان، قتلوا في الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص".
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من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه شمال طرابلس مستهدفاً عدداً من النقاط في مدينة حمص وريفها، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوّي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين".
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