الحوثيون هاجموا سفينتين قبالة اليمن

قال الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت ستة صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت رويترز عن القيادة المركزية الأميركية إن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وأن إحدى السفن أبلغت على أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

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وأضافت أن السفينة الأميركية ستار ناسيا التي استهدفها الحوثيون أبغلت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.





وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن المتمّردون الحوثيون شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري تعرّض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.





وتلا المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بياناً قال فيه "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (...) عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أميركيةً (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide)".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة تجارية في البحر الأحمر.





وقالت شركة "أمبري" البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها" على بُعد 57 ميلًا بحريًا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.

وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب"، قبل أن تُكمل الإبحار جنوبًا في اتجاه مضيق باب المندب. (سكاي نيوز)