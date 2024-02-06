Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون هاجموا سفينتين قبالة اليمن

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:20
A-
A+
Doc-P-1161485-638428837055982276.jpg
Doc-P-1161485-638428837055982276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الأميركي، يوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت ستة صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقلت رويترز عن  القيادة المركزية الأميركية إن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وأن إحدى السفن أبلغت على أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.
Advertisement
وأضافت أن السفينة الأميركية ستار ناسيا التي استهدفها الحوثيون أبغلت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.


وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن المتمّردون الحوثيون شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة "أمبري" للأمن البحري تعرّض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.


 وتلا المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع بياناً قال فيه "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (...) عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أميركيةً (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide)".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة تجارية في البحر الأحمر.


وقالت شركة "أمبري" البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها" على بُعد 57 ميلًا بحريًا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.
وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت "مناورات هروب"،  قبل أن تُكمل الإبحار جنوبًا في اتجاه مضيق باب المندب. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:57 | 2024-02-07
02:54 | 2024-02-07
02:48 | 2024-02-07
02:45 | 2024-02-07
02:34 | 2024-02-07
02:26 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24