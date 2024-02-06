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عربي-دولي

قتلوا في المعارك.. 50 أسيراً في غزة لقوا حتفهم

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:45
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بينما تتواصل المفاوضات وتحرك الوسطاء من أجل ارساء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، كشفت تقديرات إسرائيلية سرية عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في قطاع غزة

فقد كشف مسؤولون مصريون مطلعون على المفاوضات أن ما يصل إلى 50 رهينة تحتجزها حماس وفصائل أخرى منذ السابع من أكتوبر لقوا حتفهم، في رقم أعلى بكثير مما أفصح عنه الجيش الإسرائيلي أمس.
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كما أوضحوا أن تلك التقديرات تمت مشاركتها مع مسؤولين أميركيين ومصريين خلال المحادثات الجارية حول الأسرى، وفقاً لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء.

عشرات الجثث
ما يعني أن حوالي 80 من الأسرى الـ 132 الذين ما زالوا محتجزين في القطاع الفلسطيني المحاصر، على قيد الحياة، فيما تحتفظ الفصائل الفلسطينية بعشرات الجثث.

إلا أن عدداً من المسؤولين الأميركييK والإسرائيليين أشاروا إلى أن عدد القتلى ليس واضحاً بشكل قاطع بعد حسب تقديراتهم.

كما أوضح مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل تقوم حاليًا بتقييم ما إذا كان هناك حوالي 20 أسيراً آخرين قد لقوا حتفهم، بالإضافة إلى مقتل 29 تم الاعتراف بهم علنًا.

فيما قال المسؤولون المصريون إن حماس أبلغت المفاوضين بأنها لا تعرف العدد الدقيق للأسرى القتلى. (العربية)
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