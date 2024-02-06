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عربي-دولي

لتقديم الإفادات بشأن نقله إلى المستشفى... أوستين يمثل أمام مجلس النواب

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:47
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أعلنت متحدثة باسم لجنة نيابية أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستين سيمثل أمام مجلس النواب يوم 29 شباط، للإدلاء بإفادته بشأن نقله إلى المستشفى وعدم كشفه عن إصابته بالسرطان.
وقالت المتحدثة باسم لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب، جوستين تريباثي، للصحافيين يوم الثلاثاء، إن "وزارة الدفاع قد أكدت للجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب أن الوزير أوستين سيقدم إفادته للجنة يوم 29 شباط بشأن تأخره عن الكشف عن نقله إلى المستشفى".
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وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع حول هذه القضية يوم 14 شباط ، ولكن تم تأجيلها بسبب الجدول الحافل للوزير.

يذكر أن لويد أوستين نقل إلى المستشفى يوم 1 كانون الثاني الماضي، وتم نقل صلاحياته إلى نائبته كاثلين هيكس.
ولم يتم الكشف عن تشخيص إصابة أوستين بسرطان البروستاتا إلا في 9 كانون الثاني، على الرغم من تحديد التشخيص في كانون الاول الماضي.
وغادر أوستين المستشفى في 15 كانون الثانب بعد إجراء عملية جراحية له.

واعتذر الوزير عن عدم كشفه لكوادر البنتاغون والرئيس جو بايدن عن تشخيص الإصابة بالسرطان في الوقت المناسب، بعد أن أثار صمت البنتاغون على ذلك موجة من الانتقادات. (RT)
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