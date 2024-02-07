صحيفة تكشف سبب نجاح الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية في الأردن

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كشفت صحيفة أميركية أن التقييم الأولي للجيش الأميركي بشأن الهجوم الذي استهدف القاعدة الأميركية في الأردن وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، وجد أنه "لا يوجد نظام دفاع جوي في الموقع قادر على إسقاط الطائرة المسيّرة"، وأنه من المحتمل أنه لم يتم اكتشاف تلك المسيّرة.وقال مسؤول دفاعي أميركي، على دراية مباشرة بالتقييم للصحيفة، إن التقييم الأولى للجيش الأميركي وجد أنه من المحتمل أن القوات الأميركية لم ترصد اقتراب الطائرة المسيّرة من القاعدة النائية في الأردن، المعروفة باسم "البرج 22"، ولم يكن هناك نظام دفاع جوي في الموقع قادر على إسقاطها.وأكد للمسؤول الأميركي أن القوات الأميركية ربما لم تلاحظ اقتراب المسيّرة "بسبب مسار تحليقها المنخفض"، ونظرا لأن القاعدة لم تكن مجهزة بأسلحة يمكنها إسقاط مثل هذه الطائرات، اعتمد الجيش في القاعدة على أنظمة الحرب الإلكترونية المصممة لتعطيلها أو تعطيل طريقها إلى الهدف.ووفق الصحيفة، فقد أكد مسؤول أميركي آخر اعتقاد الجيش بأن الطائرة المسيّرة حلقت على ارتفاع منخفض للغاية بحيث لا يمكن اكتشافها.