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الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
07-02-2024 | 00:41
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أفادت قناة "آي 24" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد زعمها أن حركة "حماس" استخدمتها لنقل الذخيرة.
وقالت القناة: "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شاحنات مساعدات إنسانية لقطاع غزة تستخدمها حماس لنقل الذخيرة".
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يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم شاحنات المساعدات لأول مرة منذ 7 تشرين الاول.
ووفقا للمصادر، عثر الجيش الإسرائيلي أيضا على مسلحين داخل المركبات التي تقل الشحنات.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية أن زوارق عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على شاحنة مع مساعدات إنسانية متجهة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتش)، أن إسرائيل منعت 56% من القوافل الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة في كانون الثاني.

وجاء في تقرير المكتب: "في شهر يناير منعت السلطات الإسرائيلية وصول 56% من قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة (34 من أصل 61) ومنعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط (28 من أصل 114)".
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن البحرية الإسرائيلية التي تسيطر على المياه قبالة قطاع غزة قصفت قافلة مساعدات غذائية في غزة. (RT)
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