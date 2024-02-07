انهيار أرضي يتسبب في دفن حافلتين وإصابة 11 شخصاً في الفلبين

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قال مسؤولون فلبينون، إن انهياراً أرضياً ناجماً عن هطول أمطار غزيرة في جنوب البلاد أدى إلى دفن حافلتي ركاب تحت الوحل، وإصابة ما لا يقل عن 11 شخصاً.وقالت شركة "أبكس" للتعدين في بيان، إن الانهيار الأرضي وقع مساء الثلاثاء خارج موقع للتنقيب عن الذهب في مدينة ماكو بمقاطعة دافاو دي أورو حيث كانت الحافلتان تقلان العاملين بالموقع.ولم يتضح بعد عدد الركاب على متن الحافلتين.وذكرت هيئة إدارة الكوارث في مدينة ماكو على منصة فيسبوك، الأربعاء، أن المصابين، ومن بينهم شخص حالته حرجة، نقلوا إلى المستشفى.وأصدرت هيئة إدارة الكوارث تعليمات بإخلاء 3 قرى تابعة لمدينة ماكو الواقعة في جزيرة مينداناو.وأظهرت بيانات من الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث أن رياحاً موسمية ومنخفضاً جوياً تسببا في هطول أمطار بمنطقة مينداناو الجنوبية في الفترة من 28 كانون الأول إلى الثاني من شباط، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أسفرت عن وفيات.