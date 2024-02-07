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عربي-دولي

كيشيدا: اليابان ملتزمة توقيع معاهدة السلام مع روسيا

Lebanon 24
07-02-2024 | 00:46
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أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في يوم "التجمع الوطني لإعادة المناطق الشمالية" الذي تحييه اليابان، التزام بلاده توقيع معاهدة السلام مع روسيا، واستعادة جزر الكوريل، بحسب وكالة "نوفوستي".
وقال: "من المؤسف أنه حتى اليوم أي بعد مرور 78 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يتم حل قضية المناطق الشمالية وتوقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان. لكن الحكومة لا تزال ملتزمة ضرورة التسوية وتوقيع السلام".
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وأكد كيشيدا أن "تدهور العلاقات بين روسيا واليابان سببه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
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