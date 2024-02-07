بالتفاصيل.. هكذا هاجم الجيش الأميركي الحوثيين





وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان، إنه "في يوم 6 فبراير في الفترة من الساعة 1:45 صباحا بالتوقيت المحلي (10:45 مساء يوم 5 شباط بتوقيت غرينيتش) وحتى 4:30 مساء تقريبا (1:30 مساء 6 شباط بتوقيت غرينيتش)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

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وذكر بيان "سنتكوم" أن 3 من الصواريخ البالستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة "أم ڤي ستار ناسيا"، وهي ناقلة بضائع يونانية من حيث الملكية والإدارة وترفع علم جزر مارشال أثناء إبحارها في خليج عدن. قال الجيش الأميركي، إن المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، شنوا "عدة هجمات صاروخية"، الثلاثاء، ضد سفن في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان، إنه "في يوم 6 فبراير في الفترة من الساعة 1:45 صباحا بالتوقيت المحلي (10:45 مساء يوم 5 شباط بتوقيت غرينيتش) وحتى 4:30 مساء تقريبا (1:30 مساء 6 شباط بتوقيت غرينيتش)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران 6 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".وذكر بيان "سنتكوم" أن 3 من الصواريخ البالستية المضادة للسفن كانت تحاول ضرب السفينة "أم ڤي ستار ناسيا"، وهي ناقلة بضائع يونانية من حيث الملكية والإدارة وترفع علم جزر مارشال أثناء إبحارها في خليج عدن.

وفي حوالي الساعة 3:20 صباحا (12:20 بتوقيت غرينيتش)، أبلغت "أم ڤي ستار ناسيا" عن وقوع انفجار بالقرب من السفينة، مما تسبب في أضرار طفيفة، دون وقوع إصابات، وفقا للبيان.



وأضاف بيان القيادة الأميركية، أنه عند الساعة 2:00 ظهرا (11:00 صباحا بتوقيت غرينتش) سقط صاروخ آخر في المياه القريبة من السفينة نفسها، دون أن يحدث أي تأثير.



وفي الساعة 4:30 مساء (1:30 مساء بتوقيت غرينتش)، اعترضت السفينة "يو أس أس لابون" (DDG 58) والتي تعمل بالقرب من الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا"، صاروخا باليستيا ثالثا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون، واستطاعت إسقاطه بنجاح، وفق "سنتكوم".



واستمرت الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا" في الإبحار نحو وجهتها، وفقا للبيان الأميركي، دون أن يحدد مسار إبحارها.



وكانت شركة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية، قد ذكرت، الثلاثاء، أن الناقلة "أم ڤي ستار ناسيا" كانت في طريقها من الولايات المتحدة إلى الهند، مضيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء محاولة استهدافها.



ومن المرجح أن الصواريخ البالستية الثلاثة المضادة للسفن المتبقية كانت تحاول استهداف سفينة "أم ڤي مورنينغ تايد"، وهي سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بربادوس وتعمل في جنوب البحر الأحمر.



وذكر بيان الجيش الأميركي أن الصواريخ الثلاثة سقطت في المياه القريبة من السفينة دون أن تحدث أي تأثير. وتواصل السفينة "أم ڤي مورنينغ تايد" الإبحار ولم تبلغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار.



والثلاثاء، أعلن الحوثيون الذين تصنفهم واشنطن كمنظمة إرهابية، عن تنفيذ "عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى استهدفت سفينة أميركية (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية (Morning Tide) مورنينغ تايد".



وقالت شركة الأمن البريطانية إن "مالك السفينة مُدرج في سوق الأسهم الأميركية. وقيمت أمبري أنه من المحتمل أن تكون السفينة قد قُدرت بأن تكون أميركية "بسبب مالك السفينة ومرورها بميناء أميركي".



ومنذ 19 نوفمبر، نفذ الحوثيون المدعومون من إيران، أكثر من 30 هجوما على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول، إلا أن هجماتهم في الواقع شملت سفنا لا علاقة لها بإسرائيل.



ولمحاولة ردعهم، شنّت القوات الأميركية والبريطانية 3 موجات ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 كانون الأول الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.



وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة. (الحرة)