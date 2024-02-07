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عربي-دولي

المذيع الأميركي الشهير يحسمها: "سأقابل بوتين" (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:03
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بعد اللغط الذي عم بين الأميركيين سواء على وسائل التواصل أو في الإعلام خلال الساعات الماضية، حول زيارة المذيع الشهير تاكر كارلسون لموسكو، وامكانية اجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطل الإعلامي الأميركي ليحسم الجدل.
 
وأكد كارلسون بفيديو من موسكو، نشره مساء أمس على حسابه في منصة "إكس" أنه سيقابل بوتين، الذي لم يظهر على أي وسيلة إعلامية أميركية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022 .
 
كما أوضح المذيع الذي كان سابقا من أبرز إعلاميي قناة فوكس نيوز، ووجهها الأكثر شهرة أنه سافر إلى روسيا من أجل بلاده، وحرصاً على ابراز حقيقة تلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تشارك فيها بلادها وتتأثر بتداعياتها أيضاً.

واعتبر ان الأميركيين لا يعرفون الأسباب التي دفعت الرئيس الروسي لغزو الأراضي الأوكرانية، لأن الإعلام يسوق رواية واحدة، وفق قوله.

كذلك رأى المذيع الذي يصنف غالباً بأنه " يميني متطرف" من المهم فهم آراء بوتين لاسيما أن تلك الحرب أعادت تشكيل العالم، حسب تعبيره.

ومن المتوقع أن تنشر تلك المقابلة كاملة على موقع كارلسون، غداً الخميس، حسب ما كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال". (العربية) 
 
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