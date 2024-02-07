Advertisement

عربي-دولي

تشييد مصنع لمسيّرات تركية في أوكرانيا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1161526-638428903505912959.jpg
Doc-P-1161526-638428903505912959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس شركة "بايكار" التركية للمسيرات خلوق بيرقدار أن شركته بدأت تشييد مصنع لمسيراتها بضواحي كييف ليباشر إنتاجه عام 2025، فيما تعهد الكرملين بتدميره في إطار نزع سلاح أوكرانيا.

وأضاف: "نحتاج إلى حوالي 12 شهرا لاستكمال البناء، وبعد ذلك سننتقل إلى العمليات الداخلية والمعدات والهيكل التنظيمي. المصنع في أوكرانيا كبير، ونحن نخطط لتوظيف نحو 500 شخص فيه".
Advertisement
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ حوالي 120 طائرة، وأنه لم يتحدد بعد إن كان سيتم إنتاج طائرات TB2 أو TB3 فيه.

وعن المخاوف الأمنية المحتملة، قال إن "الخطط يتم تنفيذها بالكامل ولا شيء يمكن أن يوقفها".

وسبق أن اشتكت القوات الأوكرانية من أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية جعلت هذه الطائرات "عديمة الفائدة"، فيما أعلن الجيش الروسي أن قوات كييف لم تعد تستخدمها، حيث تسقطها الدفاعات الروسية فور ظهورها في الجو.

يذكر أن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن روسيا ستدمر هذا المصنع في إطار نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:57 | 2024-02-07
02:54 | 2024-02-07
02:48 | 2024-02-07
02:45 | 2024-02-07
02:34 | 2024-02-07
02:26 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24