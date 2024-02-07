بعد بلبلة الانقلاب بأم درمان.. هذا ما أعلنه الجيش السوداني

في نفي للمزاعم التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن اعتقال ضباط في مدينة أم درمان السودانية، بتهمة الانقلاب، أعلن الجيش السوداني أن كل قواته تعمل تحت جناح القيادة العامة.



فبعد صمت رسمي من قبل الجيش أمس، أعلن الفريق ياسر العطا، مساعد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وعضو مجلس السيادة، أن القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد.

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كما أكد في بيان نشره مساء أمس على حساب القوات المسلحة في منصة "إكس"، أن كافة "قوات الجيش في منطقة أم درمان ووادي سيدنا تعمل في أعلى مستويات بالتنسيق مع القيادة من أجل تحقيق النصر"، مشدداً على أنه "لا يوجد أي حديث بخلاف الانتصار".



"كيان قوي"

وختم لافتاً إلى أن كل القوات المسلحة تقف خلف قائد الجيش في "كيان قوي" لتحقيق رغبات السودانيين، مبينا أن "الدولة والجيش يرتبان لما بعد الانتصار في العاصمة والانتقال إلى كردفان ودارفور لتحريرهما". (العربية)