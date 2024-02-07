أمام "لا أحد"... هايلي تخسر في الانتخابات التمهيدية في نيفادا





وتم منح الناخبين خيارا في بطاقة الاقتراع لاختيار مربع مكتوب عليه "لا أحد من هؤلاء المرشحين"، على الرغم من عدم قدرتهم على كتابة الاسم، وقد فاز هذا الخيار بـ60.40% من الأصوات مقابل 33.24% لهيلي، 4.2% لمايك بينس، تيم سكوت 1.3%، وجون كاسترو 0.3%.

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ولم يكن اسم ترامب مدرجا على بطاقة الاقتراع لأنه سيشارك في التجمع الحزبي الذي يديره الحزب الجمهوري في نيفادا يوم الخميس بدلا من ذلك. خسرت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هايلي الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب في ولاية نيفادا، على الرغم من عدم وجود اسم الرئيس السابق دونالد ترامب على بطاقة الاقتراع.وتم منح الناخبين خيارا في بطاقة الاقتراع لاختيار مربع مكتوب عليه "لا أحد من هؤلاء المرشحين"، على الرغم من عدم قدرتهم على كتابة الاسم، وقد فاز هذا الخيار بـ60.40% من الأصوات مقابل 33.24% لهيلي، 4.2% لمايك بينس، تيم سكوت 1.3%، وجون كاسترو 0.3%.ولم يكن اسم ترامب مدرجا على بطاقة الاقتراع لأنه سيشارك في التجمع الحزبي الذي يديره الحزب الجمهوري في نيفادا يوم الخميس بدلا من ذلك.

وسيمنح التجمع جميع مندوبي الولاية البالغ عددهم 26 مندوبا للفائز، الذي من المتوقع أن يكون الرئيس السابق.

وقال موقع The Hill إن حقيقة خسارة هايلي تخسر أمام "لا أحد" تشكل إحراجا للمرشحة، التي قالت إنها المرشحة الأفضل للانتخابات العامة لمواجهة الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل.

ويتطلب قانون الولاية الجديد إجراء انتخابات تمهيدية رئاسية مفضلة، لكن الحزب الجمهوري في نيفادا واصل المضي قدما بنظام التجمعات الحزبية القديم على أي حال.

وبعد اختيارها المشاركة في الانتخابات التمهيدية، منعت هيلي من المشاركة في التجمع الحزبي.

هذا وفاز ترامب بولايتي أيوا ونيو هامبشاير الشهر الماضي، وهو يتقدم بفارق كبير على هيلي في ولاية كارولينا الجنوبية، الولاية التي تنتمي إليها هيلي والولاية التالية التي ستصوت في تشكيلة الحزب الجمهوري مع الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 شباط. (RT)