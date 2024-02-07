انقطاع التيار الكهربائي في كييف بعد انفجارات

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة بعد تضرر خطوط للطاقة جراء هجوم صاروخي روسي.



وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي: "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة. بعض المستهلكين من دون كهرباء حالياً".

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