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انقطاع التيار الكهربائي في كييف بعد انفجارات

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:44
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أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من المدينة بعد تضرر خطوط للطاقة جراء هجوم صاروخي روسي.

وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي: "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة. بعض المستهلكين من دون كهرباء حالياً".
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