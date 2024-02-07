بعد هفوته الأخيرة.. متحدثة البيت الأبيض تتجاهل سؤالاً عن صحة بايدن (فيديو)

المتحدثة بإسم البيت الأبيض تتجاهل صحفي طرح عليها سؤال: كيف يمكن للرئيس بايدن إقناع الناخبين بأن صحته النفسية والجسدية على ما يرام رغم أنه ذكر قصة قال فيها بأنه تحدث مؤخراً مع رئيس فرنسي كان قد مات عام 1996م؟
متحدثة البيت الأبيض: لا أريد الدخول معك في هذا الحوار الغريب. https://t.co/WJfyknjIZn pic.twitter.com/U7NtGM87x0
— إياد الحمود (@Eyaaaad) February 6, 2024
المتحدثة بإسم البيت الأبيض تتجاهل صحفي طرح عليها سؤال: كيف يمكن للرئيس بايدن إقناع الناخبين بأن صحته النفسية والجسدية على ما يرام رغم أنه ذكر قصة قال فيها بأنه تحدث مؤخراً مع رئيس فرنسي كان قد مات عام 1996م؟
متحدثة البيت الأبيض: لا أريد الدخول معك في هذا الحوار الغريب. https://t.co/WJfyknjIZn pic.twitter.com/U7NtGM87x0