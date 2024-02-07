رأت صحيفة "Newsweek" الأميركية أن "الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط تسبب حالة من اليأس. لكن الصدمة التي خلفها هجوم السابع من تشرين الأول وحرب غزة كانت ضخمة بما يكفي لتوفير الفرص. في الواقع، إن اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الأول جعل الرئيس الأميركي جو بايدن يسعى إلى انهاء هذه الحرب. ويتخوف الأوروبيون والسعوديون أيضاً من احتمال توسع الصراع، ما دفعهم إلى التحرك في اتجاه وضع حد له".

Advertisement

وبحسب الصحيفة، "تتمثل القضية المركزية، والتي بدونها لن يتم إحداث تقدم كبير، في أن إسرائيل ستكون مضطرة أن توافق، على الأقل من حيث المبدأ، على ضرورة العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية. هذا الأمر سيعارضه مؤيدو إسرائيل الذين يرون في هذه الخطوة أنها مكافأة لحماس وستشكل بالتالي خطراً أمنياً. لذلك، لا بد من هندسة هذه الخطوة بطريقة ألا تحقق أيا من النتيجتين، وهذا أمر ممكن. لكن على الإسرائيليين أن يفهموا أن ذلك يصب في مصلحتهم، فمستقبلهم يتمثل في أمرين، إما المحافظة على الأراضي المتنازع عليها وبالتالي التعايش مع الفلسطينيين على أساس دولة واحدة تحفظ حقوق الجميع حيث لا أغلبية لليهود فيها، أو الحفاظ على الصهيونية من خلال الاستمرار في التقسيم. في الحقيقة، ينبغي أن يكون من السهل فهم هذا الواقع، ولكن من الصعب معالجته".

وتابعت الصحيفة، "بعد الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل في السابع من تشرين الأول، فإنها ستحتاج إلى بعض الضمانات الجادة، وحافز كبير يتجلى في تحقيق اتفاق السلام مع المملكة العربية السعودية وربما دول عربية أخرى. أما على الجانب الأمني، فستكون فلسطين قريبة جداً من المدن الإسرائيلية الكبرى، وستشمل ضمن سكانها العديد من الرافضين لهذا الواقع والساعين إلى تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، لذلك ستحاول إسرائيل جعلها دولة ضعيفة من دون جيش لفترة طويلة ومن دون الحق في توقيع تحالفات مع إيران. وستبقى فلسطين لفترة من الوقت تحت رعاية إسرائيل والمجتمع الدولي، إلا أنها ستكون في الوقت عينه مستقلة لكن ضمن حدود".

وأضافت الصحيفة، "يجب أن تكون الحدود الجديدة هي خط الحاجز الأمني الحالي الذي تم بناؤه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي الواقع، لابد من تعويض الفلسطينيين بشكل كامل، حيث أن الجدار يقتطع أجزاء من الضفة الغربية، بأراضي متساوية ومتصلة. والحدود العازلة مفيدة، لأن المناطق الواقعة على الجانب الإسرائيلي منها تضم نحو 80 في المائة من نصف مليون مستوطن. يُعتبر إزالة كل المستوطنين أمراً صعباً، لكن إزالة 80 ألف مستوطن أو نحو ذلك لن يشكل صعوبة كبيرة. ومنذ اللحظة الثانية التي تبدأ فيها هذه العملية، يجب منع إسرائيل من إضافة المزيد من المستوطنين".

وبحسب الصحيفة، "سيكون لزاماً على الفلسطينيين أيضاً أن يحلوا ميليشياتهم بشكل كامل، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي. وإلى حين تحقيق ذلك، سيتعين على إسرائيل أو على أي قوة أجنبية مهيمنة أن تحتل فلسطين عسكرياً. وسيكون من الصعب تحقيق نزع السلاح هذا إلا بدعم شعبي فلسطيني، وبهدف كسب الدعم، سيتعين على إسرائيل أن تمنح عفوا شاملا عن السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم، بغض النظر عما فعلوه. إنه أمر خطير، ولكن ليس هناك طريقة أخرى. كما وينبغي على المجتمع الدولي إنهاء الاعتراف بـ "الأجنحة السياسية" لهذه الجماعات، وإعداد صندوق مساعدات ضخم في حدود 50 مليار دولار. ينبغي أن يتم ذلك على مراحل على مدى بضع سنوات فقط، ولكن ليس أكثر، ويجب أن يأتي بشروط".

وتابعت الصحيفة، "الأمر سيكون صعباً على إسرائيل أن تتقبله، لذلك ستحاول، في المقابل، التوصل إلى تطبيع ليس فقط مع السعودية ولكن مع قطر والكويت وتونس والجزائر. ولكن، يبقى لبنان هو العائق الرئيسي في هذا الاتجاه. وكذلك الأمر بالنسبة للعراق التي تخضع لسيطرة إيران، فالتطبيع مع العراق لا يمكن أن يأتي إلا بعد سقوط الجمهورية الإسلامية".