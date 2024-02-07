Advertisement

عربي-دولي

الطرقات تحولت إلى بحيرات.. بالصور الفيضانات تضرب شمال شرقي تركيا

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1161569-638428967151096053.png
Doc-P-1161569-638428967151096053.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات في منطقة بورشكا بأرتفين شمال شرق تركيا، حيث فاضت مجاري المياه وتحولت الطرقات إلى بحيرات وتم إخلاء المباني من سكانها.
 
ونتيجة لفيضان مجرى نهر  إيكالي، الذي يمر عبر منطقة كوتشوك كوي في أرتفين، غمرت المياه الطابق الأرضي لمسجد ينيول، كما امتلأت ساحته ومحيطه بالمياه، مما أدى لتقطع السبل بالسكان المحليين الموجودين داخله، فتم إجلاء بعضهم من النوافذ عن طريق الجرافات.
Advertisement

من ناحية أخرى، تم إغلاق الطرق السريعة أرتفين-بورشكا وبورشكا-هوبا أمام وسائل النقل بسبب الانهيارات الأرضية في نقاط مختلفة. (روسيا اليوم) 
 
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
 
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
 
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
 
انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا (صور)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:47 | 2024-02-07
05:39 | 2024-02-07
05:38 | 2024-02-07
05:30 | 2024-02-07
04:55 | 2024-02-07
04:32 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24