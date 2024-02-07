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الجيش الاسرائيلي: نتنياهو يكذب بإنه يمكن قتل قيادة "حماس" وإنقاذ الرهائن

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:57
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اعتبر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يائير غولان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يكذب بقوله إنه يمكن قتل قيادة "حماس" بأكملها، وإنقاذ جميع الرهائن الإسرائيليين بنفس الوقت.
 
 
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وشدد غولان وهو عضو في الكنيست عن حزب "ميرتس"، على أن "الحكومة يجب أن تعيد الرهائن أولا ثم تأمل في وقت لاحق فقط في الوصول إلى حماس"، معتبرا أن "المفتاح هو منع حماس من العودة للسيطرة على غزة".
كما اتهم سياسة نتنياهو بإضعاف السلطة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في "حماس" في عام 2009 باعتبارها أحد المصادر الرئيسية التي أدت إلى الفشل في وقف هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الاول، لافتا إلى أنه في عام 2009 على وجه الخصوص، كانت السلطة الفلسطينية تعمل بشكل أفضل من الناحية الأمنية مع إسرائيل، في حين كانت "حماس" في أدنى مستوياتها بعد عملية "الرصاص المصبوب".
ورأى أن "نتنياهو عمل على تغيير ميزان القوى لأن السلطة الفلسطينية الأضعف ستسمح ببناء المزيد من المستوطنات". (RT)
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