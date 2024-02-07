ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أنه "منذ أن شن الحوثيون هجومهم على الشحن العالمي في تشرين الثاني، سعت الولايات المتحدة وشركاؤها إلى إيجاد طرق لاستعادة الهدوء والتجارة إلى البحر الأحمر. أولاً، في 18 كانون الأول، قامت واشنطن بتشكيل تحالف بحري يهدف إلى تعزيز الوجود الأميركي في المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي. ثم، في كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة باعتراض الشحنات العسكرية الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين، وأصدرت تحذيرات متعددة للجماعة. وأخيراً، بعد ما يقرب من شهرين من الهجمات المستمرة في البحر الأحمر، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وابلاً من الضربات ضد منشآت الحوثيين، لكن هذه الهجمات لم توقف الهجوم أو تبطئه على ما يبدو".

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وبحسب المجلة، "إن مواجهة الولايات المتحدة وشركائها الآن للواقع الذي كانوا يأملون في تجنبه، وهو الصراع مع الحوثيين، هي مفارقة مؤسفة، لكنها تقدم أيضًا درسًا للمستقبل. ومن خلال الانتظار لفترة طويلة للانتقام، وإصدار التحذير بعد التحذير، والإبلاغ عن عزمهم شن ضربات قبل وقت طويل، شجعت الولايات المتحدة وشركاؤها المجموعات التي تهيمن على جزء كبير من اليمن. لقد علّموا التنظيم أنه يستطيع تحدي واشنطن دون مواجهة انتقام سريع، وأعطوه الوقت للاستعداد للهجمات المضادة. لهزيمة الحوثيين، كانت واشنطن بحاجة دائمًا إلى القوة، فالجماعة لن تنخرط في دبلوماسية ذات معنى مع المسؤولين الأميركيين. ولكن مثل كل القوى العسكرية، فإن الحوثيين لديهم قيود، ويمكن للولايات المتحدة أن تضرب الجماعة إلى درجة أنها لن تكون قادرة بعد الآن على شن هجمات على أهداف في البحر الأحمر. إنما الآن، سيتعين على العالم الانتظار لفترة أطول بكثير حتى تعود الحياة الطبيعية إلى البحر الأحمر".

ثمن الصبر

وبحسب المجلة، "عندما اندلعت أزمة البحر الأحمر، كان أمام واشنطن خياران، الأول كان الرد على هجمات الحوثيين ليس فقط من خلال صد غارات الجماعة وقصفها، ولكن أيضًا من خلال ضرب البنية التحتية العسكرية للحوثيين بسرعة. ولكن بدلاً من ذلك، اختار المسؤولون الأميركيون الخيار السلبي، وهو تعزيز وجودهم، وحشد تحالف دولي، ودعوة الحوثيين إلى التوقف. وكان هذا القرار مدفوعاً برغبتين: الحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 2022 الذي أوقف الحرب الأهلية في اليمن، ومنع الصراع في غزة من الانتشار عبر المنطقة. وكان اختيار الإدارة مدفوعاً أيضاً بافتراض أنه من خلال تعزيز القوات البحرية في محيط اليمن، يمكن لواشنطن أن تمنع أو على الأقل تخفف الضرر الذي يلحقه الحوثيون بالتجارة".

وتابعت المجلة، "في الواقع، فشل مزيج واشنطن من ضبط النفس والرسائل. وحتى عندما حشدت الولايات المتحدة قواتها في البحر الأحمر وأصدرت تحذيرات متكررة، كثف الحوثيون هجماتهم. ويوضح إصرار الحوثيين أنه كان ينبغي على واشنطن أن تفكر بقوة أكبر في المسار الأول. لو كانت الولايات المتحدة قد ردت على هجمات الحوثيين في تشرين الثاني من خلال ملاحقة مخزونات الأسلحة وقاذفات الصواريخ ومحطات الرادار على الفور، لكانت قد أظهرت عزم الولايات المتحدة بينما أضعفت بشكل خطير قدرة الحوثيين على مواصلة هجومهم. ومن المسلم به أن واشنطن كانت ستعطي المجموعة القتال الذي أرادته، فالحوثيون يستمدون شرعيتهم من الوقوف في وجه الولايات المتحدة، وبالتالي إسرائيل".

وبحسب المجلة، "حتى الآن، لم تمنع هجمات واشنطن الحوثيين من ضرب أهداف في البحر الأحمر. منذ بدء الحملة الأميركية، استهدف الحوثيون ما لا يقل عن عشر سفن في الفترة ما بين 12 و31 كانون الثاني، مستهدفين بشكل أساسي السفن التي لها روابط بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لقد تعهدوا بالاستمرار مهما كان الثمن. وقال متحدث باسم الحوثيين على تويتر بعد فترة وجيزة من المجموعة الأولى من الهجمات الغربية: "أي عدوان جديد لن يمر دون عقاب". ومن أجل ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، استكملت الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية بأدوات قسرية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات على العديد من الكيانات التي تسهل الدعم الإيراني للجماعة، واعتراض الشحنات الإيرانية إلى المجموعة، وإعادة تصنيف الجماعة على أنها كيان إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص. ويمكن للولايات المتحدة أن تنظر في اتخاذ خطوات إضافية، مثل إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، كما ويمكن للولايات المتحدة أيضًا أن ترسل مساعدات عسكرية جديدة لأعداء الحوثيين في اليمن، كما دعت بعض الجماعات المتنافسة".

وتابعت المجلة، "قد تردع هذه الخطوات الحوثيين عن شن هجوم مستقبلي على البحر الأحمر. ومع ذلك، من غير المرجح أن يوقفوا وابل الحوثيين الحالي. ولوضع حد لذلك، سيتعين على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة ضرب البنية التحتية العسكرية للجماعة حتى تفقد القدرة أو الإرادة لمواصلة حملتها، وهي مهمة لن تكون سهلة. الحوثيون ملتزمون بهذه المعركة، وهي حقيقة يعرفها بايدن جيدًا".