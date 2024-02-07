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وسط تصاعد شعبية علييف.. انطلاق الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

Lebanon 24
07-02-2024 | 03:28
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في انتخابات مبكرة، يدلي الناخبون في أذربيجان بأصواتهم، اليوم الأربعاء، حيث من المؤكد أن تشهد اختيار الرئيس الحالي، إلهام علييف، لولاية أخرى مدتها 7 سنوات.

يأتي ذلك بعد استعادة حكومة علييف السيطرة على إقليم ناغورني كراباخ، الذي كان يسيطر عليه انفصاليون أرمن في السابق.
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ويتولى علييف، البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.

وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في كانون الأول الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم كراباخ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات العرقية الأرمنية.

وأشار محللون إلى أن علييف قدم موعد الانتخابات من تشرين الأول عام 2025 للاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح.

وسيخطف علييف الأضواء العالمية في نوفمبر المقبل عندما تستضيف أذربيجان، الدولة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وصرح علييف لقنوات تلفزيونية محلية في كانون الثاني الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها."

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى لأول مرة في إقليم كراباخ بعد استعادة السيطرة عليه، بحسب الأسوشيتد برس. (سكاي نيوز)




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