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عربي-دولي

يُشكّل خطراً كبيراً وأمراضاً... تحذير عاجل من بن مغشوش يغزو الأسواق في دولة عربيّة

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:38
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بعد ارتفاع سعره، انتشرت ظاهرة غش البن من قبل مصنعيه في مصر، ما تسبب في تغيّر مذاقه ولونه، نتيجة وجود بعض الإضافات عليه ومنها الفاصوليا والبازلاء والقمح والسوداني ونواة البلح وبيكربونات الصوديوم.

وتمكنت السلطات الرقابية من ضبط كميات متداولة من البن المغشوش تباع في الأسواق مما يعرض صحة المواطنين للخطر والإصابة بأمراض عديدة.
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ويقول أصحاب المقاهي إنه يمكن للزبون معرفة القهوة المغشوشة، وتفريقها عن الأصلية بسهولة، حيث إنه عند استخدام بن مغشوش يجد أنه سرعان ما يتلاشى وجه القهوة، أو الطبقة العليا منها تلقائياً بعد بضع ثوان من عمل الفنجان، مؤكدين عند تناول الرشفة الأولى يستطيع متناول القهوة أن يلاحظ أن كافة المكونات قد رقدت أسفل الكوب، مكونة ما يشبه ترابية ممزوجة بالطين، وأن لونها أصبح شفافاً.

من جانبهم، فإن أصحاب المطحان يرون أن انتشار البن المغشوش في السوق المصري جاء تزامناً مع ارتفاع أسعاره بحوالي 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد لأكثر من 600 جنيه. (العربية)

عربي-دولي

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