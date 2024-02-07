Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات وقمع.. باكستان على شفير الإشتعال عقب اعتقال عمران خان

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1161633-638429067462488506.jpg
Doc-P-1161633-638429067462488506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت منظمة بريطانية، حملة ضد قمع المجتمع المدني والحريات في باكستان، وقدمت عريضة رسمية لدى الأمم المتحدة، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في باكستان؛ للتحقيق في الاتهامات حول الاعتقال والاضطهاد السياسي لرئيس الوزراء السابق عمران خان.
Advertisement

وتدعو العريضة التي قدمتها منظمة "مواطنون ضد تعذيب الدولة"؛ المقرر الخاص للأمم المتحدة لترويج وحماية حرية الرأي والتعبير لإطلاق تحقيق عاجل في "القمع الواسع والمنهجي للحريات السياسية في باكستان".

وكان عمران خان يسعى للترشح للانتخابات، بعد إطلاق المحكمة سراحه خلال الأشهر الماضية، لكن القضاء رفض ترشحه مع معظم أنصاره في حزب الإنصاف.

وينفي خان الاتهامات الموجهة ضده والتي بلغت حتى الآن أكثر من 180 تهمة، ويقول إنها ذات طبيعة سياسية وتهدف لحرمانه من المشاركة في الانتخابات.

وقالت "CATS" التي أسسها ويترأسها عثمان خان، وهو ابن عم رئيس الوزراء السابق، إن هذه الأحكام تأتي "بعد أشهر من عدم الاستقرار السياسي والمزاعم عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وقمع الحريات السياسية" في باكستان.

وقالت المنظمة إن المنظمات غير الحكومية أثارت قضية معاملة خان وانتهاك الحقوق الفردية، بما في ذلك منع وسائل الإعلام في باكستان من تناول قضيته، كما تم اعتقال الآلاف من أنصاره ومحاكمتهم بموجب القوانين العسكرية.

من جهته، قال عثمان خان في مؤتمر صحفي في لندن إن "وضع الحرية السياسية في باكستان سيئ للغاية. أي إجراء يتم اتخاذه في باكستان يمكن أن تترتب عليه عواقب على الذين يرفعون أصواتهم، ولهذا السبب فإننا نتخذ خطوات عاجلة من المملكة المتحدة لدعم الباكستانيين الذين لا يمكنهم الدفاع عن حقوقهم".

وفي ذات السياق، تحدث عثمان خان عن دور أمريكي في الإطاحة بعمران خان، مشيرا إلى وثيقة مسربة حول اجتماع للسفير الباكستاني مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في آذار؛ تحدث فيها الأمريكيون عن عدم رضاهم عن مواقف باكستان خصوصا الحياد تجاه حرب أوكرانيا، وألمحوا إلى رغبة واشنطن بالإطاحة برئيس الوزراء السابق، مع وعد بعلاقات أفضل في حال تم عزل خان، مع التلويح بالعزلة على الحكومة الباكستانية إذا لم يتحقق ذلك.

ورأى أن "شخصيته المعروفة وشعبيته جعلته محل استهداف من قبل الولايات المتحدة" بناء على مبدأ "معنا أو ضدنا".

وأشار إلى الصمت الأمريكي تجاه الأحكام ضد خان، واتهم واشنطن بالمساهمة بـ"زعزعة الاستقرار في باكستان"، محذرا من خروج الأوضاع عن السيطرة في ظل "الفساد والمافيا".(عربي21)
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-02-07
08:05 | 2024-02-07
07:30 | 2024-02-07
07:12 | 2024-02-07
07:11 | 2024-02-07
07:09 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24