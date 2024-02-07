Advertisement

عربي-دولي

قبل يوم من الانتخابات.. انفجاران يهزان هذه الدولة وعدد كبير من القتلى والجرحى! (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:47
A-
A+
Doc-P-1161634-638429068419500396.jpg
Doc-P-1161634-638429068419500396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهد إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، انفجاران منفصلان أوقعا عشرات القتلى والجرحى، وذلك قبل يوم من فتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية.

وذكر مصدر في الشرطة، الأربعاء، لوكالة فرانس برس، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 25 آخرون، في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
 
 
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن نائب مفوض منطقة بيشين، جمعة داد خان، قوله: "وقع الانفجار في مكتب مرشح منطقة نوكاندي في بشين، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص".
 
 
Advertisement


وفي انفجار آخر، قتل 10 أشخاص على الأقل قرب مكتب حزب سياسي في نفس الإقليم.

وقال وزير الإعلام الإقليمي في بلوشستان، جان أشكزئي، إن الانفجار "وقع قرب مكتب المرشح المحلي" في كيلا سيف الله.

وستجرى الانتخابات العامة في باكستان، والتي ستؤدي إلى تشكيل حكومة في يوم غد الخميس 8 شباط 2024. (روسيا اليوم+ الحرة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-02-07
08:05 | 2024-02-07
07:30 | 2024-02-07
07:12 | 2024-02-07
07:11 | 2024-02-07
07:09 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24