قبل يوم من الانتخابات.. انفجاران يهزان هذه الدولة وعدد كبير من القتلى والجرحى! (فيديو)

شهد إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، انفجاران منفصلان أوقعا عشرات القتلى والجرحى، وذلك قبل يوم من فتح مكاتب الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية.



وذكر مصدر في الشرطة، الأربعاء، لوكالة فرانس برس، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 25 آخرون، في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق عن نائب مفوض منطقة بيشين، جمعة داد خان، قوله: "وقع الانفجار في مكتب مرشح منطقة نوكاندي في بشين، مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص".