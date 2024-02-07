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عربي-دولي

مُلقّبة بـ"البجعة البيضاء"... شاهدوا هذا الفيديو لإحدى أقوى الطائرات الحربيّة الروسيّة

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:50
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نفذت طائرتان روسيتان من طراز "تو-160" الملقبة بـ"البجعة البيضاء" رحلة مجدولة فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي استمرت 10 ساعات.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حاملتا صواريخ من طراز تو-160 قد أكملتا رحلة مخططة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحر لابتيف، استمرت لأكثر من 10 ساعات".
 
وقال قائد الطيران الروسي اللفتنانت - جنرال سيرغي كوبيلاش: "إن الرحلة تمت بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

وشدد كوبيلاش على أن "طياري الطائرات البعيدة المدى يحلقون بشكل منتظم فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ". (سبوتنيك)
 
 
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