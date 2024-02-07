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عربي-دولي

بعد أن انتشرت صورتهما.. إليكم مصير الجندي الإسرائيلي والمحتجز الفلسطيني

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:10
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بعد انتشار صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جنديا يستجوب فلسطينيا جالسا أمامه، مرتديا فقط ملابسه الداخلية، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق سراح المحتجز بعد التحقيق معه، موضحا أنه "ليس إرهابيا".
 
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وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن الجندي الذي نشر الصورة، وهو من قوات الاحتياط، تم تسريحه من الخدمة.

ووصلت أصداء الصورة إلى الولايات المتحدة، فخلال مؤتمر صحفي، سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس عن الصورة، ووصفها بأنها "مثيرة للقلق العميق".

وأشار برايس إلى أنه "سيترك الأمر للجيش الإسرائيلي للتعليق"، مع التأكيد على "أهمية احترام حقوق الإنسان الأساسية".

وحث المسؤول الأميركي الجيش على "الالتزام بالمبادئ الإنسانية ومحاسبة من ينتهكونها".

وكانت مصادر فلسطينية تعرفت على المحتجز وقالت إن اسمه حمزة، مشيرة إلى مقتل والدته وشقيقه وشقيقة زوجه وابن أخيه البالغ من العمر عامين.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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