Advertisement

عربي-دولي

فيديو جديد لمروّع مدينة لندن الهارب.. ومكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات عنه

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1161650-638429093324381721.jpg
Doc-P-1161650-638429093324381721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت تفاصيل الهجوم الكيمياوي الذي أصاب 9 أشخاص بينهم طفلان، بمادة مسببة للتآكل في كلابام جنوب لندن يشغل الشرطة البريطانية، رغم مرور أسبوع على الحادث.

وأعلنت الشرطة أن أعمال البحث عن المشتبه به عبد اليزيدي الذي لا يزال هارباً مستمرة، مشددة على أن التحقيقات تشير إلى أنه لم يكن وحيداً بل تلقى مساعدة من آخرين.

وأفادت بأن قواتها تطارد مشتبهاً بهم وتبحث عن آخرين يعتقد أنهم كانوا معه في لقطات كاميرات المراقبة، حيث تم تحديد آخر رؤية معروفة له الآن في أحد شوارع مدينة لندن.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة صوراً ولقطات جديدة لعبد الشكور إيزيدي، الذي زُعم أنه استهدف أماً وطفلين بمادة قلوية في كلافام، جنوب لندن، مساء الأربعاء الماضي.

وفي تحديث بعد ظهر الثلاثاء، نشرت الشرطة صورة لآخر رؤية معروفة للشاب البالغ من العمر 35 عاما في الساعة 10.04 مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما مر بمبنى يونيليفر في وسط لندن على الضفة الشمالية لنهر التايمز واتجه نحو جسر فيكتوريا.
 
Advertisement


كما عرضت الشرطة مكافأة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال إيزيدي، حيث كشفت الشرطة أن المادة المستخدمة في الهجوم كانت قوية جدا ومركزة ومسببة للتآكل.
 
يذكر أن المرأة التي هاجمها إيزيدي لا تزال في المستشفى في حالة حرجة، ولكنها مستقرة وقد تفقد البصر في عينها اليمنى. فيما تعاني ابنتاها، اللتان تبلغان من العمر ثمانية وثلاثة أعوام من إصابات لا يُعتقد أنها ستغير حياتهما.

إلى ذلك، تشمل عملية المطاردة، التي تقودها قيادة مكافحة الجرائم المتخصصة في شرطة العاصمة، فريقا يضم أكثر من 100 ضابط وعشرات آخرين من القوات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك نورثمبريا، وشرطة النقل البريطانية. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-02-07
08:05 | 2024-02-07
07:30 | 2024-02-07
07:12 | 2024-02-07
07:11 | 2024-02-07
07:09 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24