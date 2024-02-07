18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقارير كشفت هويتها.. 5 دول اقترحتها "حماس" لضمان إتفاق وقف حرب غزة
Lebanon 24
07-02-2024
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تفاصيل المقترح الذي تقدمت به حركة "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق، في ظل انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل.
Advertisement
وبحسب تقارير صحفية، فإن "حماس" طلبت أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، أطرافا ضامنة للاتفاق.
واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوماً.
ويأتي مقترح الحركة، رداً على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة، الذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.
ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، علما أنها قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس.
وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، إلى أن اقتراح حماس يتضمن 3 مراحل مدة كل منها 45 يوماً.
وينص الاقتراح على تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من تشرين الأول الماضي بسجناء فلسطينيين، والبدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.
والثلاثاء، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع قادة قطر ومصر، لمناقشة مقترحات وقف الحرب.
وقال مصدر قريب من المفاوضات إن مقترح حماس لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكن يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.
ووفقا لمسودة رد حماس، سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما غير المجندين والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى".
ومن المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة.
ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من "المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام".
وتشمل المرحلة الثانية "الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجندين)، مقابل أعداد محددة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة".
كذلك، سيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة.
ومن شأن الهدنة أيضاً أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، الذين يواجهون الجوع والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.
(سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
23:45 | 2024-02-06
06/02/2024 11:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
03:17 | 2024-02-07
07/02/2024 03:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
09:51 | 2024-02-06
06/02/2024 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:11 | 2024-02-07
نتنياهو رفض طلبًا تقدم به بلينكن: "لسنا جمهورية موز"!
08:05 | 2024-02-07
قلق كبير في سوريا.. بقع سوداء تطفو على سطح أحد الأنهر فما القصة؟
07:30 | 2024-02-07
لم يمت متأثراً بجروحه... تفاصيل تُكشف عن وفاة أحد الجنود الإسرائيليين إليكم المرض الذي أصابه في غزة
07:12 | 2024-02-07
تسجيل تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" باليابان
07:11 | 2024-02-07
نهب وتحطيم المحطات.. السودانيون يتخوفون من انقطاع شبكات الإتصال
07:09 | 2024-02-07
فيديو يُدمي القلوب... هكذا توصل إحدى الأمّهات إبنتها إلى المدرسة
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 15:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 15:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 15:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24