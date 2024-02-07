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عربي-دولي

عصابات المخدرات السّورية تابع.. جولة قتال جديدة على الحدود الأردنية

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:48
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أعلنت الأردن، احباط محاولة تسلل جديدة في مواصلة لحربها المستعرة منذ فترة ضد المهربين وعصابات المخدرات على الحدود السورية.

وأكد الجيش في بيان اليوم الأربعاء أنه أحبط فجرا محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.
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كما أوضح مصدر عسكري مسؤول بأن القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات شاركت في العملية.

إلى ذلك، أشار الجيش إلى مقتل ثلاثة مهربين وإصابة اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، بعد تبادل إطلاق النار مهع هذه المجموعات.

في حين أصيب أحد عناصر قوات حرس الحدود اثناء الاشتباك مع المهربين، وحالته الصحية حرجة، وفق ما أكد المصدر.(العربية)
المصدر: العربية
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