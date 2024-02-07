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إنفجار داخل منزل في روسيا

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:56
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أصيب شخصان بجروح مختلفة، في حادث انفجار غاز داخل منزل، في جمهورية إنغوشيا جنوب روسيا.
وتضرّر المنزل بشكل كبير، جراء الانفجار.
 
 
 
 
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